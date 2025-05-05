Yargıtay bozmuştu: 28 Şubat davasında 14 sanığa ceza istendi

Savcı, 28 Şubat davasında 14 sanığın ‘darbe girişimine yardım’ suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Çetin Doğan (sol), Çevik Bir (sağ) Fotoğraf: AA

Ceza istenen sanıklar şunlar:

Eski orgeneral Çevik Bir

Eski orgeneral Çetin Doğan

Eski orgeneral Fevzi Türkeri

Eski orgeneral Ahmet Çörekçi

Eski orgeneral İlhan Kılıç

Emekli korgeneral Çetin Saner

Emekli korgeneral Yıldırım Türker

Emekli korgeneral Vural Avar

Emekli korgeneral Hakkı Kılınç

Emekli koramiral Aydan Erol

Emekli tümgeneral Erol Özkasnak,

Emekli tümgeneral Cevat Temel Özkaynak

Emekli tümgeneral Kenan Deniz

Emekli tuğgeneral İdris Koralp

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada açıklanan mütalaada hayatını kaybeden sanıklar Şevket Turan ve İzzettin İyigün’ün dosyadan düşürülmesi talep edildi.

‘Somut delil yok’

Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, dosyada suçlamaya ilişkin somut delil bulunmadığını öne sürdü ve savunma için mahkemeden süre talep etti.

Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma için ek süre ve kovuşturmanın genişletilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarının talebi doğrultusunda savunma için ek süre verdi, kovuşturmanın genişletilmesi talepleriniyse reddetti.

Duruşma 6 Ekim’e ertelendi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında ‘hükümeti cebren vazife görmekten men’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Daire, aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel’inse ‘yardım eden’ sıfatıyla cezalandırılmalarının gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozmuştu.

Mahkeme ‘zaman aşımı’ nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı’nınsa diğer sanıklarla ‘gizli ittifaklarının bulunduğu’ iddiasıyla cezalandırılmalarını istemişti.

16 sanığın, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Aydan Erol, Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın cezaları 17 Mayıs 2024’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kaldırılmıştı. Karar ‘sürekli hastalık ve kocama hali’ gerekçesiyle alınmış, komutanlar tahliye edilmişti.



