Yargıtay başkanı nihayet seçildi: Ömer Kerkez

37’nci tur oylamasında Yargıtay başkanlığına Ömer Kerkez seçildi.

Fotoğraf: AA

Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kezkez, 193 oyla dört yıllığına göreve geldi. Diğer aday Mehmet Akarca 103 oy aldı.

Seçimde 324 oy kullanıldı, sekiz boş oy çıktı, 20 oy da geçersiz sayıldı.

Kimdir?

Ömer Kerkez, 1966’da Antakya’da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu.

Hatay’da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin savcılığı, Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakimliği, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

5 Temmuz 2017’de Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, 16 Şubat 2023’ten bu yana Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi başkanıydı.