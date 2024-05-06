Yargıtay başkanı 31’inci turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başlayan seçimlerin 31’inci turunda da başkan seçilemedi.
25 Mart’ta başlayan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 31’inci tur oylamasında yine salt çoğunluk sağlanamadı. Mevcut başkan Mehmet Akarca 96, 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3’üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy aldı. Seçime katılan üye sayısı 319 olurken sekiz oy da geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 32’nci tur oylamasıyla devam edecek.