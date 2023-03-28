Yargıda yeni düzenleme: Hasta çocuğu olan annelerin cezasına erteleme

Yargı alanında bir çok yeniliği beraberinde getiren düzenleme yasalaştı.

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Yeni düzenlemeleri içeren ‘İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AA’nın haberine göre düzenlemenin içerisinde yer alan maddelerden öne çıkanlar şöyle:

*Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilecek.

*Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların, tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu olacak.

*Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza, yarı oranında artırılıyor.

*Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı üç yıldan beş yıla çıkarılıyor.

*Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak.

*Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk beş yıl baro keseneği alınmayacak.

*Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak