Yargıda ‘usta çırak’ dönemi

Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni dönemim ayrıntılarını ‘usta çırak ilişkisi’ sözleriyle duyurdu.

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Hakim ve savcı yardımcılığı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 46 maddeden oluşan yönetmelikle, hakim ve savcı adaylığı uygulamasına son verilirken, hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasına geçildi.

Yönetmelikle, hakim ve savcı yardımcıların görev yerlerine atamaları başarı puanlarına göre önceden belirlenen kontenjan sayıları esas alınarak yapılacak, yardımcılıktaki görev süresi üç yıl olacak.

Tunç yeni yönetmeliğin detaylarını X hesabında şöyle paylaştı:

* Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde bir yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde iki yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.

* Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak.

* Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.