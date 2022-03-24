‘Yaptırım yorgunu’ Moskova Borsası işlemlere başladı

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları sonrası 24 Şubat’ta işlemlerin durduğu Moskova Borsası’nda bugün sınırlı sayıda hisse işlem görmeye başladı. Bir ayın ardından açılan işlemlerle hisselerdeki ortalama artış yüzde 10’u aştı.

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Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı gün (24 Şubat) Moskova Borsası, rekor bir düşüşle yüzde 45 değer kaybetmişti. Borsa, bir ay kapalı kalmıştı. Bu süre ülkenin modern tarihinde borsanın kapalı kaldığı en uzun süre olma özelliğini taşıyor.

Gazprom ve Sberbank’ın da aralarında olduğu 33 Rus hissesi 9:50-14:00 saatleri arasında işlem görecek. Açığa satış işlemlerineyse izin verilmeyecek.