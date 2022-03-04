Yaptırım etkisiyle fiyat zirvede: Japonya, acil rezervindeki petrolü kullanıma açacak

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi.
Rusya’nın petrol ticaretinde düzen, Batılı devletlerin Rus şirketlerine, bankalarına ve şahıslara yaptırım uygulamaya başlamasının ardından karıştı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 31 ülke, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolün kullanıma açılmasında anlaşmıştı.
Bakan Hagiuda, basın toplantısında, IEA’nın ‘acil durum rezervi’ kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.
Ülkesinin acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD’den sonra ikinci geldiğini bildirdi.
Hagiuda, ‘üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini’ söyledi.
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na (METI) göre, 7,5 milyon varil, Japonya’da yaklaşık dört günlük ülke içi tüketime denk geliyor.
ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.
IEA yöneticisi Fatih Birol, artan fiyatları düşürmek amacıyla piyasaya daha fazla petrol sürmek için yeterli stokları olduğunu açıklamıştı.
Brent tipi petrolün varili için saat 07:44 itibariyle 112,27 dolara kontrat yapılıyor.