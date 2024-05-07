Yapay zeka Katy Perry’yi Met Gala’ya gönderdi, hayranları inandı

Yapay zeka Met Gala’ya gitmeyen Katy Pery’nin gala fotoğraflarını üretti, şarkıcının hayranları Perry’nin gerçekten orada olduğunu sandı.

Fotoğraf: X

Independent Türkçe‘ye göre birçok hayranı, galaya gitmeyen şarkıcının yapay zeka tarafından oluşturulmuş bu görüntüsüne inandı.

Fotoğraf X’te 13 milyondan fazla görüntülendi. Perry’nin galaya gitmemesinin dışında görüntünün arkasındaki halının da 2018’den olması fotoğrafın gerçek olmadığını kanıtlıyor.

Fotoğrafta şarkıcı çiçeklerle işlenmiş ve yosun süslemeleri olan soluk renkli bir elbise giyerken görülüyor. Perry’nin beline kadar gelen dalgalı saçları ortadan ayrılmış ve makyajındaysa sade bir kırmızı ruj kullanılmış.