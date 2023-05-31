Yapay zeka etkisi: Nvidia, trilyon dolar kulübüne girdi

ABD’li çip üreticisi Nvidia şirketinin piyasa değeri 1,02 trilyon dolara ulaştı. Şirketin değerinin yükselmesinde yapay zeka sektörüne yönelik adımlar etkili oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Önceki dönemlerde Nvidia, yapay zeka sektöründe kullanılan çipleri tedarik etmekte zorlanıyordu. Reuters’a bir hafta önce konuşan şirketin CEO’su Jensen Huang, “Ocakta talep inanılmaz derecede yüksekti. Ek siparişler vermek zorunda kaldık ve 2023’ün ikinci yarısı için önemli ölçüde daha fazla tedarik sağladık” diyerek yapay zeka sektörüne yönelik çalışmalarının artırılacağına işaret etmişti.

Nvidia ayrıca bir hafta önce, ikinci çeyrek gelirlerini açıkladı. Reuters’ın aktardığına göre gelirler Wall Street tahminlerinin yüzde 50 oranında üzerinde geldi.

Bu iki gelişme Nvidia hisselerinin bir hafta önce yüzde 28 yükselmesine neden oldu. Hisseler, yükselmeye devam etti. Nvidia hisseleri de dün yüzde 4 dolayında yükseldi. Şirketin piyasa değeri böylelikle 1,02 trilyon dolara ulaştı.

ABD’de Nvidia haricinde sadece dört şirketin değeri bir trilyon doların üstünde. Bu şirketler Apple, Alphabet, Microsoft ve Amazon.