Yanlış kişiye mesaj atmaya son: WhatsApp sesli mesajları güncelliyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hızlı oynatma seçenekleri de dahil olmak üzere önümüzdeki haftalarda sesli mesajlarda bazı güncellemeler yapılacağını bildirdi.

WhatsApp is getting better voice messages in the next few weeks https://t.co/MpyDy1FrR8 pic.twitter.com/rXi8aA5Hq3 — The Verge (@verge) March 31, 2022

Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar günde yedi milyar sesli mesaj gönderiyor.

Yeni güncelleme WhatsApp artık ses kaydederken duraklatmanıza ve daha sonra yeniden devam ettirmenize izin verecek. Böylece konuşurken düşündüğünüzde, kayıtta boşluklar kalmayacak. Ayrıca yanlış bir şey gönderilmediğinden emin olmak için mesajı önceden dinleyebileceksiniz. Bu, mesajın yanlış kişiye gönderilmesini de engelleyecek.

Yenilikler arasında sohbet dışı oynatma ve mesaj yazarken sesi oynatmaya devam etme bulunuyor.

Ayrıca sesli mesajları tekrar dinlerken neresinde kalındığı da hatırlanacak.

Bu özelliklerin çoğunluğu Telegram gibi benzer uygulamalarda mevcuttu. Kullanıcılar WhatsApp için de benzer özellikleri uzun zamandır bekliyordu.