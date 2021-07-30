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Yaramazlara biraz batar!

Yangınlara müdahalede kullanılan araç ve personel sayıları paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı.

Fotoğraf: AA

Türkiye birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçeleri, Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz ilçeleri, Adana, Osmaniye, Mersin ve Kayseri’de yangınlar devam ediyor.


Buna göre, orman yangınlarına müdahalede üç uçak, dokuz İHA, bir JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, iki TOMA, dokuz tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, iki ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, dört mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.

Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bir sahra mutfak kiti, beş ikram aracı, üç KYK yurdu ve dört Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

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