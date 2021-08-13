Yangın ve sellerde zarar görenler için yardım kampanyası

Cumhurbaşkanı kararıyla yangın ve sel felaketlerinden zarar görenlere insani yardım kampanyası başlatıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, yangın ve sel felaketleri sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyası koordinasyonu için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirildi.

Son olarak, 11 Ağustos’ta Karadeniz’in batısında başlayan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçesi etkilenmişti. Sel nedeniyle Kastamonu’da 15, Sinop’ta iki kişinin hayatını kaybettiği, Bartın’da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan, Türkiye’nin güneyinde orman yangınları ile mücadele 17 gündür sürüyor. 53 ilde çıkan 288 orman yangınının 285’inin kontrol altına alındığı duyurulmuştu.