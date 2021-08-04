Yangın söndürme ekipmanlarında ‘fahiş fiyat artışı’ iddiaları inceleniyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların bakanlık tarafından incelemeye alındığını açıkladı.

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Muş, Twitter paylaşımında, “Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır” dedi ve ekledi: “Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suiistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır.”

Türkiye’de güney bölgeler başta olmak üzere son sekiz günde 39 ilde 174 orman yangını çıktı. Yangınların 160’ı kontrol altına alındı.

Devam eden 14 yangının yedisi Muğla’da. Milas’ta Kemerköy santraline yakın devam eden yangın da bu sabah uçak ve helikopterlerle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.