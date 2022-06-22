Kılıçdaroğlu’nun uçağının yangın bölgesine inmesi engellendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muğla Marmaris’teki yangın bölgesine gitmek için Dalaman Havalimanı’na inmesine izin verilmedi.
Kılıçdaroğlu, Aydın gezisinin saatini değiştirerek Marmaris’teki yangın bölgesine gideceği CHP basın kaynaklarınca duyurulmuştu.
Ancak CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun Dalaman Havalimanı’na inişine izin verilmedi.
İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Dalaman Havalimanı’na indi, ancak Kılıçdaroğlu’na izin verilmedi.
Kılıçdaroğlu bunun üzerine uçakla İzmir Selçuk’a indi. Buradan da kara yoluyla Marmaris’teki yangın bölgesine geçecek.
Marmaris’teki yangın 21’inci saatine girmişken hala kontrol altına alınamadı.