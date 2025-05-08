Yaman Akdeniz: X, korkak ve sansüre boyun eğmiş bir platforma dönüşmüş

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hesabını erişime kapatan X platformu için “Korkak ve sansüre boyun eğmiş bir platforma dönüşmüş” dedi.

Fotoğraf: TechCrunch

İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde.

X, soruşturmaların ardından Türkiye’deki çok sayıda hesabı görünmez kılmıştı. Bunlar arasında bianet, Artı Gerçek, Vesaire’nin yanısıra birçok gazeteci, sendika ve derneğin hesapları da vardı.

İmamoğlu’nun da X profili ‘yasal talep doğrultusunda’ Türkiye sınırlarında erişime engelledi. Platformda yaklaşık 10 milyon kişi İmamoğlu’nu takip ediyordu.

Akdeniz, erişim engeli kararını şöyle değerlendirdi:

* Öncelikle, soruşturma evresinde İstanbul başsavcılığı tarafından yapılan bir talep söz konusu ve Ekrem beyin 24 Nisan tarihli tek bir paylaşımı üzerinden, tüm X hesabına erişim engellenmiş.

* Kararda teknik olarak ‘tekil bir paylaşımın engellenmesi’ mümkün değil, onun için ‘mecburen’ hesabın tamamına erişim engelledik deniliyor. Bu doğru değil. Kararlar X platformuna gönderiliyor, X de bu kararlara uyuyor, o halde sadece 24 Nisan paylaşımı için karar verilebilirdi.

* BTK engelleyemese de X sadece 24 Nisan tarihli paylaşımı engelleyebilir ve Türkiye’den görünmez kılabilirdi. Dolayısıyla, Ekrem beyin hesabının tamamına müdahale edilmesine gerek kalmazdı. Bu işin teknik kısmı ama önemli.

* Daha da vahimi, talep ve kararda Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesine atıf yapılmış ve Ekrem Beyin 24 Nisan tarihli paylaşımının ‘suç işlemek için alenen tahrikte bulunma’ suçunu oluşturabileceği genel geçer ifadelerle belirtilmiş.

* Fakat, 24 Nisan tarihli paylaşımın ne şekilde 214’üncü madde kapsamına girebileceği açıklanmamış. Kaldı kı TCK 214 ile erişim engelleme kararının dayanağı olan 5651 sayılı Yasanın 8/A maddesi arasında da bağlantı kurulmamış.

* Uygulamada, 8/A maddesi kapsamında verilecek kararların ‘yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması‘ sebepleri ile ilgisi olması gerekli.

* O halde, 24 Nisan tarihli paylaşım, 8/A maddesindeki hangi sebeple bağlantılı verilmiş? Usul ve yasaya aykırılık teşkil eden İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği kararında bu hem belirtilmemiş hem de açıklanmamış.

* İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği kararında başka ne yok? Anayasa Mahkemesi’nin 8/A maddesini yasallık ilkesine aykırı bulduğu Artı Media kararı yok. Açıkça yazmış AYM, “8/A maddesi yargılama hukukunun usule ilişkin güvencelerini barındırmamaktadır.”

* X’e gelince, ‘mecburen itiraz ettik’ havasında bir açıklama yapmış. İdari para cezasını veya platformun tamamen engellenmesini göze alamamış. Kısacası, Wikipedia’nın göze aldığını alamayan, dik durmaktan ziyade korkak ve sansüre boyun eğmiş bir platforma dönüşmüş.