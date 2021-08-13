Yalçın Karatepe: Vatandaşın adını bile duymadığı paralar üzerinden makyajlanan rezerv…

TCMB ile Kore Merkez Bankası arasında bir swap anlaşması yapıldığı duyuruldu. Ancak bu duyuruyu yapan bizim merkez bankamız değil, Kore’nin merkez bankası oldu. Bu yazının yazılığı saatlerde TCMB’de henüz bu konuda bir açıklama yapılmamıştı. Neden acaba? Merkez Bankasının günlük olarak ilan ettiği döviz kurlarının listesine baktığımızda Bulgar Leva’sından Pakistan Rupi’sine kadar 19 farklı para birimi için ilan edilen kurlar arasında Kore Won’u bulunmuyor. Kurunu bile ilan etmedikleri bir para üzerinden yapılan bir swap anlaşmasının “heyacanı” yaşanıyor. Belki bugünden itibaren won’u da ilan ettikleri kurlar arasına eklerler.

Vatandaşın adını bile duymadığı paralar üzerinden yapılan swaplar ile makyajlanan döviz rezervleri vatandaşın talep etmeye devam ettiği ve yakından bildiği döviz birimlerinin yerini tutmaz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı