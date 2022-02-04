Yalçın Karatepe: Ücretlerin üç ayda bir enflasyona göre artırılması gerekir

Ücretlerin en geç üç ayda bir enflasyona göre artırılması gerekir. Bunu talep etmeliyiz. Gerçi bu reel olarak artış anlamına gelmese de, en azından satın alma gücünü birkaç ay korumamıza yardımcı olur. Koruma sözcüğünü kullanınca birden aklım “kur korumalı mevduata” gitti. Bu tanımdaki “koruma” sözcüğünü fark ediyorsunuz sanırım. Evet, birikimleri olanları “korumak için” her çabayı sarf eden iktidar, birikimleri olmayanları korumak için parmağını kıpırdatmıyor. Oysa asıl korunması gereken, ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan, sabit ve düşük gelirli olanlardır çünkü enflasyon onları doğrudan yoksullaştırıyor.
SON HABERLER
Tam etle tırnak gibi olacaktık, Kürtçe şarkı söylediler!
Bizler ne etle tırnağız, ne de zamanında söylendiği gibi kaynaşmış sınıfsız bir kitleyiz. Sınıflı bir toplumda, milyonlarca insanın arsızca sömürüldüğü bir düzende yaşıyoruz.
CHP ‘dehşete düşüren’ belge açıklayacak: Görünce Kılıçdaroğlu da şaşırmış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiden geldiğini belirttiği belgeleri kamuoyuna duyuran CHP’li vekillerden Ali Mahir Başarır, önümüzdeki günlerde yeni bir dosya paylaşacaklarını açıkladı. Dosyayı görünce Kılıçdaroğlu da şaşırmış.
Avukatlara dava: Herne Peş marşı delil sayılmış
18 avukata 2015’te güneydoğudaki çatışmalı sürecin sonlandırılması için yaptıkları basın açıklaması nedeniyle açılan davada Herne Peş marşı delil oldu.
Reuters objektifinden: Yemeksepeti direnişi
Uluslararası haber ajansı Reuters, maaş konusunda işverenden yanıt alamadıklarını gerekçe göstererek kontak kapatan Yemeksepeti işçilerinin direnişini fotoğrafladı.
Avrupa için ‘corona’yla ‘ateşkes’ sinyali: Uzun bir sükunet dönemine girebiliriz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge kıtanın kısa süre içinde Covid-19 salgınında ‘uzun bir sükunet dönemi’ne girebileceğini açıkladı.