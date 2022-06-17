Yalçın Karatepe: Ücretlerde artış lütuf değil, zorunluluk

Türk-İş’in raporuna göre açlık sınırı 6 bin liranın üzerine çıktı. Mevcut asgari ücretten yüzde elli daha fazla bir tutardan bahsediyoruz. Üstelik bu veri mayıs ayına ait. Haziran raporu yayınlandığında bunu çok daha üstünde bir tutar göreceğiz.

Asgari ücret artış talebi dillendirilince çok sık duyduğumuz itirazlardan birisi de “ama bu enflasyona yol açar” ifadesidir.

Bunu size de söylerlerse onlara deyin ki; bak güzel kardeşim enflasyonun roket gibi yükseliyor olmasının nedeni insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması değil, iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Vatandaşın bir paket makarna alması veya elektrik faturasını borç almadan ödeyebilmesi enflasyona yol açmaz. Üstelik vatandaşı yoksulluğa mahkûm eden hiçbir öneri çözüm olarak kabul edilmez ve biz buna itiraz ediyoruz.

Temmuzda ücretlerde artışa gidilmesi bir lütuf değil, zorunluluktur.

Yalçın Karatepe’nin yazısı