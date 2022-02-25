Yalçın Karatepe: TL, rubleden bile hızlı değer kaybetti

Yaşanan gelişmelere bağlı olarak en hızlı tepkinin enerji fiyatları, döviz kurları ve borsalar üzerinden verildiğini gördük. Son iki aydır 13,50 seviyesinde tutmak için iktidarın büyü çaba sarf ettiği dolar kuru hızla 14,65’e kadar yükselirken, petrolün varil fiyatı 100 doları aştı, doğal gaz fiyatları da yükseliyor. TL, Rubleden bile hızlı değer kaybeden para birimi oldu. Tüm bu veriler çok şaşırtıcı değil.

Türkiye’nin uyguladığı yanlış ekonomi politikasının kaçınılmaz sonuçlarını yaşıyoruz. Uzun erimli bir politika yerine kısa vadeli risk almaya dayalı bir yaklaşımın, ortalık karışınca nelere yol açabileceğini görüyoruz. Ülke ekonomileri “risk alarak” değil, olası risklere hazırlıklı olacak pozisyonlar alınarak yönetilir; Çünkü ortaya çıkması muhtemel sonuçlar iktidar sahiplerini değil, 84 milyonun kaderini etkiliyor. Sırf birisinin beklentilerini karşılamak üzere yapılan faiz indirimlerinin bizi nerelere sürüklediğine hep birlikte, büyük bedeller ödeyerek tanık oluyoruz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı