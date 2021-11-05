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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Tercih sizin düşük fatura mı, sıcak ev mi?

Bu kış zor geçecek” ifadesini sık duyarsınız. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışa bakınca bunu tahmin etmek zor olmayabilir.

Evet, zor geçebilir ama siz bu durumu değiştirebilir, kışı zorlanmadan geçirmenin yolunu bulabilirsiniz. Eğer siz bulamıyorsanız, endişelenmeyin. İktidar sahipleri bu konuda da size yardımcı oluyorlar.


Yok, öyle ilk aklınıza geldiği gibi bir yardımdan bahsetmiyorum. Maaşlarınıza zam, enerji fiyatlarında indirim, doğalgazda KDV’nin sıfırlanması, elektrikte TRT payının alınmaması, dağıtım şirketlerinin paylarında bir indirme gidilmemesi gibi “çözümler” gündemlerinde yok. Bunların yerine, çok daha etkili ve anında sonuç verecek “çözümleri” sizin bilginize ve kullanımınıza sunuyorlar. Bunlardan yaralanıp yararlanmamak size kalmış. Eğer yararlanırsanız, faturanız düşer.

Yararlanmazsanız, o da sizin bileceğiniz bir şey. Sonra dönüp yüksek faturalardan şikâyet edip, iktidarı da bundan sorumlu tutmayın. Çözümü önünüze koyuyorlar. Ama sizin iradenize de saygı gösteriyor, müdahale etmiyorlar. Tercih sizin: düşük fatura mı, sıcak ev mi?

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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