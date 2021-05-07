Yalçın Karatepe: Size içki de yok, aşı da yok

MB’de yeterince rezerv yok, onu anladık da, aşı neden yok?

Tarım Bakanı et ithalatı sorulunca “paramız var ki alıyoruz” demişti. Acaba diyorum, paramız kalmadığı için mi aşı alamıyoruz? Bence değil.

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İhtiyaç duyulan miktarda aşı temin edilemiyor olmasında asıl sorun, iktidarın beceriksizliğidir.

Biz aşı sırasını “döviz kazandıran sektörlere” göre belirlenirken, ABD’de nüfusun büyük çoğunluğu aşılanmış. Şimdi aşılanmamış olanları aşılanmaya yönlendirmek için bir yığın teşvikler uyguluyorlarmış. Bunlardan birisi de “bedava içki.” Yanlış okumadınız, evet bedava içki. Hatta barlar bile aşı olursanız ilk içkiniz bizden kampanyası başlatmışlar.

Coğrafya kadermiş. Size içki de yok, aşı da yok.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı