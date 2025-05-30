Yalçın Karatepe: Şimşek'in KKTC kürsüsünden sunduğu gelecek vizyonu, halkın bugünkü mutfağına uğramıyor

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Yeni Şafak’ın “Faiz arttı, dolar yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü” manşeti, farkında olmadan bir rejimi ifşa etti: Bu tablo yalnızca Mehmet Şimşek’in değil, yıllardır sürdürülen rant-perest düzenin çöküş ilanıdır.

Nebati-Kavcıoğlu döneminin enkazı şimdi Şimşek’in omzuna yıkılmış gibi yapılıyor ama esasen ortadaki kriz bu iktidarın sistematik tercihin sonucudur. Ve bu tercih hâlâ ekranlarla örtülmeye, basın bültenleriyle parlatılmaya çalışılıyor.

Şimşek’in KKTC kürsüsünden sunduğu gelecek vizyonu, halkın bugünkü mutfağına uğramıyor. Bugün bu ülkede, bir yanda açlık sınırında yaşayan milyonlar; diğer yanda “program başarılı” diyen ‘kazananlar kulübü’ var.

Küçük esnafın, çiftçinin, ücretlinin sırtına bindirilen vergi yüküyle, büyük şirketlere tanınan imtiyazlar yan yana gelince ortaya bir ekonomik model değil, ayrıcalıklı sınıflar yönetmeliği çıkıyor. Kararlılık dedikleri şey, aslında halktan talep edilen suskunluk; çıkar savaşları ise fonda sessize alınmış gibi görünüyor. Ama bu sessizlik uzun sürmez.

Yalçın Karatepe’nin yazısı