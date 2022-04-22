Yalçın Karatepe: Seksen kat fazla döviz faizini devlet ödeyecek

Şimdi bir de bu tutarları karşılaştıralım. YUVAM hesabında garanti edilen faiz getirisi Türkiye’de bir bankanın kendi vatandaşlarımıza döviz cinsinden verdiği faizin 200 katı, Almanya’da bir bankanın verdiği faizin ise 80 katıdır.

Yabancılara ve yurtdışında yaşayanlara 80 kat daha fazla faiz ödemek nasıl bir stratejinin ürünüdür? Hani düşük faiz temel politikaydı? Elin verdiğinin 80 katı faiz vermenin izah edilebilir bir tarafı var mı? Ve bunu düşük faiz politikasının bir aracı olarak sunmaya ne demeli?

Ayrıca, bu seksen kat yüksek faizi kim ödeyecek? Bankaların ödemeyeceği kesin. Onlar bu kadar fahiş faizi ödeyecek olsalar kendi vatandaşlarımıza on binde iki faiz teklif etmezlerdi.

Peki, banka değilse kim ödeyecek? Efendim?

Evet, doğru bildiniz.

Seksen kat fazla döviz faizi devlet tarafından ödenecek.

Yalçın Karatepe’nin yazısı