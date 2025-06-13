Yalçın Karatepe: Raflarda ithalat, tarlada iflas, hanede açlık varken neyin büyümesi bu?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Hani şu çokça övülen büyüme var ya… Kimse sormuyor: Neyle, nasıl büyüyoruz? Raflarda ithalat, tarlada iflas, hanede açlık varken neyin büyümesi bu? Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini güncellemiş. “0,5 puan yukarı!” diyorlar. Oysa köyler küçülüyor, çiftçiler borçta boğuluyor, gıda üretimi düşüyor. Rakamlar iştah kabartıyor, ama halk hâlâ diyette.

Çiftçi artık toprağı değil, borç faizini biçiyor. Tarlada ekilen buğday değil, vadeli borç. Gübreyle mazotun yarışı çoktan bitti; buğday start çizgisinde hâlâ debeleniyor. TMO her yıl fiyat açıklıyor ama üreticiye düşen tek şey: iç çekmek. O fiyatlar ne toprağı doyuruyor ne çiftçinin karnını. 2020’den bu yana buğday altı kat artmış ama gübre roketle gitmiş, mazot turbo vites. Tarla artık kâr değil, kredi doğuruyor. Bu tabloya “rekor fiyat” diyenlerin tek mahsulü var: algı.

Yalçın Karatepe’nin yazısı