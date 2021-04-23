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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Para kazama hırsı başkaları için fırsat doğurur

Hani şimdi unuttuğumuz “İstiklalden İstikbale” adını verdikleri “ekonomik reform” paketi var ya, onun maddelerinden birisi de “şirketlerin halka arz sürecini kolaylaştıracak ve teşvik edecek düzenlemelerin yapılması” idi.

Bunda ne var diyebilirsiniz, ne güzel şirketler sermayeye ulaşırken vatandaş da sermaye piyasalarına giriyor, piyasamız derinleşiyor diye düşünebilirsiniz. Ama maalesef öyle olmayacak. Küçük tasarruf sahiplerinin paraları büyük servet sahiplerine aktarılacak. Bu zaten hep böyle olmuştur.

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Unutmayın, para kazama hırsı başkaları için fırsat doğurur. Ve olan da budur.

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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