Yalçın Karatepe: Para girişi olacaksa bunun gerekçesi fiyatı sudan ucuz varlıklarımızdır

Bugün karşı karşıya kaldığımız belirsizliğin derecesini ölçmek neredeyse imkânsız. Bu kadar belirsizlik içeren bir dönemde de işler doğal olarak hızla bozulur. Şu anda yaşadığımız da budur: her şey bozuluyor. İş dünyası ve vatandaşları bu belirsizlik ortamına sokan da iktidar ve onun almış olduğu kararlardır.

Peki, bu durum değiştirilemez mi? Evet, değiştirilebilir. Ama öyle, “üç vakte kadar” Birleşik Arap Emirlikleri’nden “gelmesi muhtemel” para ile olacak bir şey değil. Şu anda iktidarın ön plana çıkardığı “çözüm” buymuş gibi görünüyor: Körfez’den para gelecek, dertler bitecek! Eğer oradan bir para girişi olacak ise; bunun gerekçesi, uygulanan yanlış politikalar sonucunda “fiyatı sudan ucuza” inen varlıklarımızdır. Birçok “mutabakat zaptı” imzalanmış. İyi de, neleri verip oradan biraz para girişi sağlayacaklar, bunu henüz bilmiyoruz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı