Yalçın Karatepe: Ne bir eylemleri var ne de planları

Oysa tüm dünya enflasyonla mücadele etmek için çok ciddi önlemleri hızla devreye alıyor. Faizler dünyanın hemen her ülkesinde artırılıyor. Hiçbir ülke “bekleyelim görelim” demiyor. Çünkü bir şey yapmazlarsa nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını ve bunun faturasının çok ağır olacağını biliyorlar. Bu nedenle onların eylem planları var buna uygun hareket ediyorlar. Türkiye’de ise durum bunun tam tersi; ne bir eylemleri var(faiz kararında olduğu gibi) ne de bir planları var. Yaptıkları tek “eylem” döviz satarak kurları baskılamaya çalışmak. Ama bunun da sonuna geliniyor çünkü satacak döviz bulmakta zorlanıyorlar. Bu satışların merkez bankası rezervlerine etkisini de görüyoruz. Swaplar sonrası net rezervler eksi 55 milyar doları geçmiş durumda.

Yalçın Karatepe’nin yazısı