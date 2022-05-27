Yalçın Karatepe: Ne bir eylemleri var ne de planları

Oysa tüm dünya enflasyonla mücadele etmek için çok ciddi önlemleri hızla devreye alıyor. Faizler dünyanın hemen her ülkesinde artırılıyor. Hiçbir ülke “bekleyelim görelim” demiyor. Çünkü bir şey yapmazlarsa nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını ve bunun faturasının çok ağır olacağını biliyorlar. Bu nedenle onların eylem planları var buna uygun hareket ediyorlar. Türkiye’de ise durum bunun tam tersi; ne bir eylemleri var(faiz kararında olduğu gibi) ne de bir planları var. Yaptıkları tek “eylem” döviz satarak kurları baskılamaya çalışmak. Ama bunun da sonuna geliniyor çünkü satacak döviz bulmakta zorlanıyorlar. Bu satışların merkez bankası rezervlerine etkisini de görüyoruz. Swaplar sonrası net rezervler eksi 55 milyar doları geçmiş durumda.
SON HABERLER
İlk trans Barbie: Laverne Cox’un bebeği
Oyuncu ve aktivist Laverne Cox'un Barbie bebeği yapıldı. Mattel'in ürettiği … Devamı...
Depeche Mode’un üyesi Andy Fletcher hayatını kaybetti
Britanyalı grup Depeche Mode'un üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını … Devamı...
Deprem bilimci Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti: Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmandı
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi olan … Devamı...
Diken’in haberinin ardından Hacettepe’de soruşturma: Yönetici dört maddede anlattı
ALTAN … Devamı...
Osman Kavala: Hiçbir Batı ülkesi benim özgürlüğüm için pazarlığa girmez
Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala … Devamı...
Tüketici Konfederasyonu: Konut fiyatları tepetaklak olabilir
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek … Devamı...
ENAG: Enflasyonun yüzde 200’leri bulma olasılığı artıyor
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) … Devamı...
SADAT yöneticisi: Bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz
Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu üyesi Ersan … Devamı...
Ekonomist Ağaoğlu: Faiz denkliğini sağlamadan kuru tutmak zor
Ekonomist Ali Ağaoğlu ‘faiz denkliği’ sağlanmadan döviz kurlarında sağlıklı … Devamı...
Benzin ve motorine zam geldi
Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam … Devamı...