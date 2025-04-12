Yalçın Karatepe: Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri yapacak, edecek, düşürecek…

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İki yıl oldu. Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri yapacak, edecek, düşürecek… Cümle fiil eki ama sonuç sıfır. Enflasyon düşecekmiş. Faiz yeterince artmış. Sıkılaştırma gecikmeli çalışırmış. Gıda arzı artacakmış. Gecikme varmış. E tabii, bir tek hakikat hızla çalışıyor: hayat pahalı. OECD’nin İstanbul çıkartması da fırsat olmuş. Sayın bakan kürsüdeydi. “Bağımsız analizleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Malum, içerideki bağımsızların bazıları ya yargılanıyor ya gözaltında ya da sessize alınmış durumda. Dışarıdan gelen ne dese amenna.

Sanıyoruz ki Şimşek’in elinde artık bir çanta değil, bir zaman makinesi var. Gerçekten, başka türlü açıklanamaz. Her şey ya “Zamanla olacak” ya da “Gecikmeli çalışacak”. İnsanın aklına şu geliyor: Acaba sayın bakan iki yıl önceye mi sıkıştı? Zaman makinesine binip her sabah 2023’e mi gidiyor, orada “Yapacağız, edeceğiz” deyip sonra bugüne mi dönüyor? Eğer öyleyse, bari gittiği yerden enflasyon hedefini de getirseydi. Gerçi o hedefi tutturmak için de önce evren değiştirmek gerek; bu iş iktisat değil, IMF stajyerinin yazdığı Marvel spin-off’u.

Verimlilik artacakmış, teknoloji yükselecekmiş, ihracat patlayacakmış… Tamam da nasıl? Şimşek yine anlatıyor: 5G, fiber, GPS… Edecek, yapacak, olacak. Ama teknoloji geliştirme yok, kamu yok, planlama yok. Altyapı olacakmış, ama üstyapının ne olacağı hâlâ belirsiz. Bu iş böyle giderse, biz en fazla hızlı internetle dışa bağımlılığı canlı yayınlarız. Demem o ki; Mehmet Şimşek zaman makinesiyle geçmişten (!) geliyor: Gelecekte her şey güzel olacakmış, eğer siz oraya ulaşabilirseniz tabii.

Yalçın Karatepe’nin yazısı