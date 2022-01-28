Yalçın Karatepe: MB merkez bankacılığını bıraktığını gösterdi

Enflasyon ile mücadele etmenin temel görevi olan bir kurumun Başkanının, enflasyona ilişkin yaptığı sunumda “enflasyon” sözcüğünden daha fazla “Türkiye Ekonomi Modeli” ifadesini kullanmış olması; ihracat, üretim, cari fazla vb ifadeleri sıkça tekrarlaması, aslında MB’nin “merkez bankacılığını” bıraktığını ve bunun sonucu olarak da kanunun kendisine vermiş olduğu “fiyat istikrarı” görevi ile ilgilenmediğini açıkça göstermiş oldu. Dünkü sunumdan bir kez daha anlamış olduk ki MB, kanunun kendisine verdiği görevden ziyade iktidarın kendisine verdiği görevle hareket ediyor. Yok, yanlış anlaşılmasın, “bağımsızlığından” filan bahsetmiyorum; ondan uzun zaman önce vazgeçilmiş idi. Şimdi görüyoruz ki merkez bankacılığından da vazgeçilmiş. İktidarın el yordamıyla uygulamaya koyduğu, hiçbirimizin “model” olarak bile kabul etmediği ve iler tutar tarafı olmayan bir “politikayı” MB tamamen sahiplenmiş ve bu çerçevede kendisine iktidar tarafından verilen görevleri, kanunun kendisine verdiği görevlerden daha fazla önceleyerek uygulamaya sokmuştur.

Yalçın Karatepe’nin yazısı