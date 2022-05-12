Yalçın Karatepe: Kriz derinleştikçe ‘müjdelerin’ sayısı artıyor

Belki fark etmişsinizdir, ülkedeki ekonomik kriz derinleştikçe iktidar tarafından açıklanan “müjdelerin” sayısı da artıyor. En son, Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu bankaları aracılığıyla aylık yüzde 0,99 ya da 0,88 faiz oranlarından konut kredisi kullandırılacağı duyuruldu.

Tabi bu müjdenin sadece faiz oranına bakarsanız gerçekten iyi bir imkân olduğunu düşünebilirsiniz. Enflasyonun yüzde 70 olduğu ve artmaya devam ettiği bir dönemde yıllık yüzde 12,5 faiz oranı cazip olmanın ötesinde iyi bir fırsat. Eğer yararlanabilirseniz tabi.

Bu krediyi kullanmak için önce alacak bir ev bulmanız lazım. Yanlış anlamayın, ev yok demiyorum, alabileceğiniz bir ev bulmak zor diyorum. Mali gücünüzün yeteceği bir evden bahsediyorum.

Konut fiyatları o kadar arttık ki ev almak şöyle dursun, ev alma hayali bile kurulamaz oldu pek çoğumuz için. Artık “ortalama” fiyatların bilmem kaç milyonlar ile ifade edildiği bir dönemde nasıl olsun ki?

Yalçın Karatepe’nin yazısı