Yalçın Karatepe: Kağıt üzerinde şirket kurup para kaçırmak yasal ama kağıt toplamak suç!

İlginç bir hafta yaşıyoruz gerçekten. Evet, diyebilirsiniz ki sadece bu hafta değil her hafta ilginç. Ama bu hafta gerçekten bir başka. Şöyle ki, kâğıt üzerinde şirket kurarak para aktarmak suç değil ama kâğıdın kendisini toplamak suç olabiliyor bu ülkede.

Belki takip ediyorsunuz, “Pandora Belgeleri” ortalığa saçıldı. Hani şu “vergi cenneti” olarak adlandırılan yerlerde “kâğıt” üzerinde şirketler kurup, sizin tahayyül bile edemeyeceğiniz tutarlarda paraların aktarıldığı yerler. Türkiye’den de 200’ün üzerinde kişinin bu belgelerde adının geçtiği, buralara paralar aktardığı bilgisi var. İç içe geçmiş şirketler kurularak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı işlemlerden bahsediliyor. Ben merak ediyorum, insan “alın teri ile” kazandığı paranın izi neden kaybettirmek ister ki? Kazandıklarında gözümüz olmaz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı