Yalçın Karatepe: İnanın artık kimse ‘yemiyor’

Diyelim ki bizi dinlemiyorsunuz ve “stokçuluk ile mücadeleye” başladınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Gidip her işletme için bir “optimal stok oranı” mı belirleyeceksiniz? Sonra bu oranı mevcut stoklarla karşılaştırıp bir “ihlal” mi tespit edeceksiniz?

Çok saçma olmasının yanı sıra, fiilen uygulanması da imkânsız bir yöntem olmasına karşın, ana haberlere ve gazete sütunlarına “manşetlik” görüntüler ortaya çıkarır: Falanca marketin depolarında bilmem kaç paket tuvalet kâğıdı bulundu!

Zaten önemli olan da algı yönetimi değil mi?

Ama inanın, artık kimse “yemiyor.”

Yalçın Karatepe’nin yazısı