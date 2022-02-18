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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: İktidar çaresizlikten riski vatandaşa yıkmaya çekinmiyor

Son zamanlarda uygulamaya konulan kur korumalı mevduat gibi yastık altı altınlara yönelik ürün de aslında iktidarın çaresizliği nedeniyle her tür riski kamunun (vatandaşın) üzerine yıkmaktan çekinmediğinin bir göstergesidir.

Bir taraftan içeride zamana oynarken diğer taraftan yurtdışı piyasalarda yüksek faiz ödemeye devam ediyorlar. Bu hafta yurtdışına ihraç edilen “kira sertifikaları” için ödemeyi taahhüt ettikleri kira (faiz) dolar bazında yüzde 7,25. Üç milyar dolar için her yıl 217,5 milyon dolar, beş yılda toplam bir milyar doların üzerinde faiz ödeyecekler. Bu kadar yüksek faiz ödeyen başka hangi ülke var?


Kur riskini, altın fiyatlarında artış riskini, yüksek faiz maliyetini kime yüklüyorlar? Bize! Bütün bu yaptıklarının yüksek faturası hep bize çıkacak. Bakmayın siz öyle “cefayı da sefayı da paylaşacağız” dediklerine. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size düşecek olan sadece “cefa” olacaktır.

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