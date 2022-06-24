Yalçın Karatepe: Görülen o ki ortada para mara yok

O zaman bir daha soralım: sahi, merkez bankacılığı nedir?

Ya da boş verin merkez bankacılığını filan, bizim zaten onların alacakları kararlara ihtiyacımız yok. Çünkü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Çarşamba günü Türkiye’ye geldi. Büyük törenlerle karşılandı, iyi ağırlandı ve arkasından su dökülerek yolcu edildi. İşte bu Prens bize biraz para verse tüm dertlerimiz bitmez mi? Şöyle bir 40-50 milyar dolar ne güzel olur değil mi? İşte o bunu yaparsa, ne MB’nin faiz kararına bakarız ne de başka bir şeye!

Ama görülen o ki ortada para mara yok!

Neyse canım çok sorun değil. Önümüzdeki ay MB’nin faiz kararı metninde okuyacağımız “tüm araçlar karalılıkla kullanılacaktır” ifadesine bakarız, onların kararlılığına güveniriz ve çok da endişe etmeyiz.

Hayırlısı…

Yalçın Karatepe’nin yazısı