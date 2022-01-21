Yalçın Karatepe: Erdoğan neye ikna olmuş olabilir?

Ve karar açıklandı. Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14’de bıraktı. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin indirilmemesi konusunda “ikna” edilmiş. Peki, neye ikna olmuş olabilir? Faizleri düşürmeye devam edersek işler daha kötüye gidere mi? Eğer buna ikna olduysa; Cumhurbaşkanı Erdoğan, “faiz sebep enflasyon sonuçtur” görüşünü değiştirmeye de mi ikna edilmiş oluyor? Ya da, kurları düşürmekle cari fazla verilmiyor konusunda mı ikna edildi? Ben bu soruların yanıtını bilmiyorum.

Sanırım piyasalar faizlerin sabit bırakılması kararını “ehvenişer” olarak yorumluyor. Düşünsenize bir de “ikna” olmayıp faizler indirilseydi ne olurdu?

Eylül ayından beri yapılan 500 puanlık indirimlerin ardından bugün pas geçilmesi Cumhurbaşkanını memnun etmiş olabilir. Ancak, işletme sermayesi için ihtiyaç duyduğu krediye yüzde 40’ların üzerinde faiz ödemek zorunda kalan şirketler, temel ihtiyaçlarını bile ancak yüzde 30’lar üzerinde faiz ile borçlanarak karşılayanlar bu durumdan pek memnun değiller.

Yalçın Karatepe’nin yazısı