Yalçın Karatepe: En temel ihtiyaçların bile karşılanması zor olacak

Zaten hali hazırda oldukça yoksullaşmış olan geniş halk kesimleri, bu faiz kararının ardından artan kurlar ve hızlı aratacak enflasyon ile daha fazla fakirleşecek. En temel ihtiyaçların bile karşılanması mevcut gelir seviyesi ile zor olacak. Acaba diyorum, istedikleri de bu mu? Hani “rekabetçi kur” dedikleri şey ile emekçilerin daha fazla yoksullaşması, bekledikleri sonucu verir diye mi düşünüyorlar. Malum, dolar bazında asgari ücret seviyesi Çin’in uyguladığı asgari ücretin %21 daha düşük seviyede bulunuyor. Eğer hedefledikleri bu ise, yoksullukta yarışan bir ülke olmayı “rekabetçi avantaj” olarak gören bir iktidara sahibiz demektir. Şimdi Çinliler bizimle nasıl “rekabet” edeceklerini kara kara düşünsünler.

Yalçın Karatepe’nin yazısı