Yalçın Karatepe: En temel ihtiyaçların bile karşılanması zor olacak

Zaten hali hazırda oldukça yoksullaşmış olan geniş halk kesimleri, bu faiz kararının ardından artan kurlar ve hızlı aratacak enflasyon ile daha fazla fakirleşecek. En temel ihtiyaçların bile karşılanması mevcut gelir seviyesi ile zor olacak. Acaba diyorum, istedikleri de bu mu? Hani “rekabetçi kur” dedikleri şey ile emekçilerin daha fazla yoksullaşması, bekledikleri sonucu verir diye mi düşünüyorlar. Malum, dolar bazında asgari ücret seviyesi Çin’in uyguladığı asgari ücretin %21 daha düşük seviyede bulunuyor. Eğer hedefledikleri bu ise, yoksullukta yarışan bir ülke olmayı “rekabetçi avantaj” olarak gören bir iktidara sahibiz demektir. Şimdi Çinliler bizimle nasıl “rekabet” edeceklerini kara kara düşünsünler.
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İYİ Parti ve DEVA Partisi sistem önerileri: Biz neden hep anayasa tartışıyoruz?
DEVA ve İYİ Parti sistem önerilerinin demokratik bir zihniyetle hazırlanmış göründüğünü, derli toplu metinlerde itiraz edilecek az konu olduğunu bir kez daha yinelemekte yarar var. İki parti de, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ‘güçlendirilmiş’ kısmıyla ilgili ve genel olarak siyasal sistemin demokratikleştirileceğini vadediyor. Bu yönde çok sayıda hukuksal/kurumsal düzenleme vadediyor.
Psikolog Çağatay Ergin’e göre siyaset ve ekonomimiz nasılsa ruh halimiz de öyle
The Lancet’te yayımlanan araştırma Türkiye’nin anksiyete vakaları artışında Avrupa’da ilk sırada yer aldığını ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren Psikolog Ergin, Türkiye’de anskiyete artışının ülke siyaseti ve ekonominin durumuyla paralel seyrettiğini savundu.
Demircinin hikayesi
“Uzaktan bakıp sadece mızmızlanmakla, eleştiri fısıldamakla, kaçmakla, gizlenmekle adalet sağlanmıyor. Benim görmüyor ya da duymuyor olmam adaletsizliklerin olmadığı anlamına gelmez… Gerçekleri inkâr ederek yaşamak, gerçek dışında yaşamaktır.”
TÜGVA raporundan: Gençler dil bilmiyor, okumuyor; Erdoğan’a hayranlar
TÜGVA belgelerinde yer alan Türkiye’nin Gençlik Profili adlı raporda, gençlerin boş zamanlarında en çok yaptığı etkinliğin televizyon izlemek olduğu belirtildi. Dil bilmeyenlerin çoğunluk olduğu araştırmada kitap, dergi ve gazete okuma oranı da düşük.
Filmler platformların olsun, sinema salonları eğlence işine giriyor
Wall Street Journal, sinema salonlarının geleceğiyle ilgili bir yazı yayınladı ve gelmekte olan ‘eğlenceli’ günlerden haber verdi. Yazıya göre sinema salonları sessizce oturup film seyrettiğimiz yerler olmaktan çıkıp icabında gürültü de yapılan birer eğlence merkezi haline gelecek.