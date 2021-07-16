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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Ekonomik analizlerinizi yaparken ülke gerçeklerinden uzaklaşmayın

Hal böyle olunca MB’nin faiz kararına ilişkin metni detaylı bir biçimde “analiz etmek” ve buna anlam yükleyerek gelecek kararlara ilişkin çıkarımlarda bulunmak ve bu yorumları dikkate alarak finansal kararlar vermek, bence abesle iştigaldir.

Ülke gerçeğinin farkında olmadan ve bu duruma itiraz etmeyerek, sanki her şey “okudukları kitaplarda” yazdığı gibiymiş davranarak analiz yapmak, yorumda bulunmak gelecekte bu yorumların sık “revize” edilmesine yol açar. Unutmayın, geldiğinden şaşırmayan ama görevden alındığında Melih Bulu’yu bile hayrete düşüren karar alma süreçleri, yarın “piyasa analistlerini” da hayal kırıklığına sürükler.


Ekonomik analizlerinizi yaparken ülke gerçeklerinden uzaklaşmayın.

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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