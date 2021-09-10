Yalçın Karatepe: Amaç Erdoğan’ın ‘İnecek’ dediği faizi indirmek için gerekçe bulmak

Görüldüğü gibi asıl amaç enflasyon ile mücadele etmek için faiz oranı belirlemek değil, Erdoğan’ın “inecek” dediği faiz oranlarını indirmek için bir gerekçe bulmak. Bunu da çekirdekte bulmuşlar. Yanlış anlamayın, çekirdek enflasyon sizin daha düşük bir maliyet ile karşılaşacağınız anlamına gelmiyor. Siz hala gıda, doğalgaz elektrik gibi harcama sepetinizde önemli yer tutan şeylere yüksek bedeller ödemeye devam edeceksiniz ama MB bunu dikkate almayacak.

Zaten önemli olan vatandaşın maruz kaldığı hayat pahalılığı değil, MB Başkanının maruz kaldığı siyasi baskıdır. Üstelik şimdi referans almaya başladıkları “çekirdek enflasyon” iktidarın da elini kolaylaştıracak. Mesela, elektrik ve doğalgaza zam yapmak kolaylaşacak çünkü bunlar artık referans olarak kullandıkları çekirdek enflasyon içerisinde yer almayacak. Enerji fiyatlarına yapılacak zamlar size enflasyon olarak yansısa da “göstergelere” enflasyon olarak yansımayacak.

Hal böyle olunca elinde TL olan dövize koştu. Kimi dolar aldı, kimi avro. Parası olmayan ne mi yaptı? Onlar herhangi bir ekonomik analizin öznesi değiller.

Yalçın Karatepe’nin yazısı