Yalçın Karatepe: Alın size enflasyonla ‘mücadele’

Gördünüz, ne kadar kolay! Enflasyonu kontrol etmenin yolunu fiyatları sabitlemekte bulmuşlar. Mantıklı(!) Bu ürünlerin fiyatları her ay aynı kalırsa TÜFE de, doğal olarak, artmaz. Alın size enflasyon ile mücadele.

Peki, fiyatlar nasıl sabitlenecek? İşte onu nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Detaylarını açıkladıklarında öğreniriz. Mesela, ürünlerin fiyatlarını mevcut seviyelerde mi sabitleyecekler yoksa bu seviyelerin daha altında bir yerde mi sabitleyecekler, bilmiyoruz. Madem yapacaklar, bari fiyatları indirip sabitleseler. Hazine’den ödeyecekleri fark 3 yerine 10 olsa ne olur ki değil mi? Bunu yaparlarsa hem vatandaşın cebinden daha az para çıkar hem de TÜFE daha fazla artmaz. Vatandaş memnun, “tüikciler” memnun ve iktidar başarılı(!)

Burada da gördüğümüz gibi iktidar enflasyonun asıl nedenlerini tespit edip onlarla mücadele etmek yerine, çok daha büyük sorunlara yol açacak yaklaşımları uygulamaya sokuyor. Çünkü sorunun kendisi ile uğraşmak o sorunun ortaya çıkmasına yol açan iktidar sahipleri ile de uğraşmak anlamına gelecek. Buna da cesaret edemiyorlar.

Yalçın Karatepe’nin yazısı