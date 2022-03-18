Yalçın Karatepe: Akıllarına gelen ilk fikrin en parlak fikir olduğunu düşünüyorlar

Ben bu satırları yazarken Bakan Nebati’nin Londra’da dün yaptığı açıklamalar ekranıma düşmeye başladı. Bakan “Türk Lirası’ndaki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur” demiş. Oysa faiz indirimlerine başladıklarında bunun “rekabetçi kura” (siz bunu kurların yükselmesi diye okuyun) yol açacağını ve cari işlemler fazlası ile işlerin düzeleceğini de söyleyen iktidardı. Kur yükselmesini rekabet avantajı olarak tanımladıkları zamandan, şimdi enflasyon sebebi olarak adlandırma aşamasına gelmişler. Bu da bize gösteriyor ki aslında ekonomi yönetimi ne yaptığını bilmiyor. Akıllarına gelen ilk fikrin en parlak fikir olduğunu düşünüyorlar. Ama göstergeler o fikirlerinin pek de parlak olmadığını ortaya koyunca, sanki o kararların, ortaya çıkan sonuçlarda hiçbir etkisi yokmuş gibi davranıp sadece sonuçlarından şikâyet etmeye başlıyorlar.

Yalçın Karatepe’nin yazısı