Yalçın Karatepe: 128 milyar doların soruluyor olması umut verici

Merkez Bankası bu konuda neden suskun? Tüm iş ve işlemlerini kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşmak zorunda olan bir kurum bu konuda neden sessiz? Çünkü yaptıkları işin açıklanabilir ya da savunulabilir tarafı yok da ondan. 128 milyar dolar gibi büyük tutardaki dövizi satmış olanlar ne diyebilir ki?

Bu sorunun soruluyor olması umut verici çünkü vatandaşın artık kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, bunlar kullanılırken toplumsal menfaatin gözetilip gözetilmediğini merak ediyor demektir. Açıklama yapılmayınca da vatandaş haklı olarak soruyor: 128 milyar dolar nerede?

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Nasıl merak etmesin ki? Çiftçilerin deposunda kalan patatesleri, Türk bayrakları ile süslenmiş kamyonlara yükleyen, bu kamyonları şehir girişlerinde vali yardımcısı, kaymakam gibi önemli şahsiyetlere devlet töreni ile karşılatan, patatesleri ‘garip gurebaya’ çuvallar içinde teslim etmesini televizyonlardan canlı yayınlayan bir iktidar anlayışının, konu 128 milyar dolara gelince sessiz kalması, doğal olarak, merak uyandırıyor.

Yalçın Karatepe’nin yazısı