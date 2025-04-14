Yalçın Doğan: Siyaset yasakları korkuyla siyaset alanını daraltmak denemesi!..

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Siyasi yasak anayasal düzeni değiştirme, yolsuzluk ve rüşvet, seçimlerde sahtekarlıktan mahkumiyet halinde uygulanıyor. Ancak son zamanlarda çok geniş kapsamlı bir uygulama daha var. Siyasi yasak şu yaptırımları doğuruyor: Seçme ve seçilme hakkı sona eriyor, seçimlerde oy kullanamıyor, aday olamıyor. Herhangi bir partiye üyelik ve yöneticilik yasaklanıyor. Uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmesi engelleniyor. Kamu kurumlarında çalışması yasaklanıyor, yani devlet memuru olamıyor.

Hukuktan, AİHM’den söz etmek bu ülkede çoktan nafile!.. Ancak elde başvurulacak başka kural yok. Sadece AİHM’de kırkı aşkın ihlal kararı varken, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkına aykırı uygulamalar birbirini izliyor. Siyasetçilerle birlikte… Ama sendikalar, ama barolar hedef sivil topluma ve gençlere siyaset yasağı!..

18-20 yaşındaki insanlara siyaset yasağı getirmenin iktidar açısından temel bir hedefi var: Siyaset yasakları yaptırımlarıyla gençler başta, sivil toplumu korkutmak, o korkuyla siyaset alanını daraltmak denemesi!.. İktidarın siyaseten kendisini garantiye alma hırsı!.. Siyaset yasağı, başta muhalifleri ama en geniş anlamda sivil toplumu tasfiye sopasına dönüşüyor. Ancak, görülüyor ki kimsenin bu sopayı ırgaladığı filan yok!..

Yalçın Doğan’ın yazısı