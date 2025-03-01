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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Doğan: En temel, en can alıcı konu

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İş gelip, bundan sonra AKP’nin izleyeceği siyasete dayanıyor.


O siyasetin ne olacağı, çağrıda yer almayan, Sırrı Süreyya Önder’in Öcalan’dan aktardığı, kritik cümlede yer alıyor: “Pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Buradaki demokratik siyaset nedir?..

  • Kürt realitesinin tanınması.
  • Kayyım uygulamalarına son verilmesi.
  • Kürt sivil toplum örgütlerinin önünün açılması.

En temel, en can alıcı konu…

Son yıllarda göz ardı edilen, temel hak ve özgürlüklerin iadesi, ifade ve basın özgürlüğü, sadece Kürtler için değil, en geniş anlamda tüm yurttaşlar için.

Günümüz uygulamalarına bakınca, AKP’yi zorlayacak konuların başında bu geliyor.

Yalçın Doğan’ın yazısı

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