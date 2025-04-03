Yalçın Doğan: AKP neden bu kadar telaşlı?

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CHP bin türlü hukuksuzluğa, haksızlığa, baskıya karşı yeni bir muhalefet modeli geliştiriyor: Halkın katılımına öncelik tanıyan sivil itaatsizlik. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sivil itaatsizlik döneminde yeni muhalefet modelinin ilk örneği yoğun mitingler. Onu imza kampanyası izliyor. Ve boykot.

Boykot çağrısına iktidar her zamanki gibi iki tepki veriyor. Biri her kademede bürokratları dahil, siyasi itirazlar, tehditler filan. Diğeri toplumun ezberlediği yargı sopası. Klasik reçete hazır, boykot çağrıları karşısında savcılık harekete geçiyor: “Nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturma açmak.”

Tayyip Erdoğan devrede: “CHP Genel Başkanı sorumsuz boykot çağrılarıyla, yerli ve milli markaları tehdit ediyor.” Daha üç ay önce pahalı ürünlere karşı kendi yaptığı boykot çağrısını unutuyor: “Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. En büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzdür.”

AKP neden bu kadar telaşlı?.. CHP’nin halkın doğrudan katılımını sağladığı muhalefet biçimi halkta artık karşılık buluyor. Mitinglere katılanlara onun için bu kadar öfkeli. Boykota onun için bu kadar üst perdeden tepkili. Yarın bir gün, CHP’nin açtığı imza kampanyasına da soruşturma açılırsa, hiç şaşmam!.. AKP hiçbir politika geliştiremiyor sadece yargı sopasını kullanıyor. Nereye kadar?..

Yalçın Doğan’ın yazısı