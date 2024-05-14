Yalçın Bayer: Şantiye şefi 50 bin TL alırken, vinç operatörü 200 bin TL alıyor

Son yıllarda inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşanıyor. Sıva, kalıp, demir veya kaynak ustası bulmak artık çok zor. Şantiye şefi 50 bin TL alırken, vinç operatörü 200 bin TL alıyor.

CNN’de konuşan Kadıköy’ün ünlü mimarı ve AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu arada yine aylık maaşı 100 bin lirayı bulan kaynak ustası sıkıntısını gidermek için bazı belediyelerin kurslar açması dikkat çekti.

Erkurtoğlu örnek verirken, “Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor” dedi. “Boyacı, sıvacı, demirci, operatör. İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok. Meslek okulları sayısının azalması, teşvikin olmaması. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir” diye konuştu.

Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı.

Erkurtoğlu, “Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor” dedi. “İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmak da bu sektörde çok zor” diye ekliyor.

Yalçın Bayer’in yazısı