Yalçın Bayer: Resmi rakamlara göre Türkiye’de tam 144 siyasi parti var

12 Eylül askeri darbesi ile tüm partiler kapatıldı liderlerine siyaset yasağı konuldu. 6 Eylül 1987’deki halk oylamasıyla siyaset yasağı kalktı. ‘Kurtar bizi baba’ sloganları ile 24 Eylül 1987’de DYP’nin genel başkanlığına seçildi.

DP, AP ve DYP merkez sağı yıllarca iktidarda tuttu. Ayrıca merhum Turgut Özal’ın siyasi yelpazede dört eğilimi birleştiren Anavatan Partisi merkez sağ iktidarının son parçası oldu.

Siyasi partiler elbette demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak 145 parti içinde doğrudan ‘merkez sağ’ diyebileceğimiz tek bir parti yoktur. Bugün mevcut siyasi yelpazede ‘merkez sağ’ siyasetini temsil etmek için bu hedefleri olan tüm partiler tek bir çatı altında toplanmalıdır.

100 yıllık asırlık çınar CHP, merkez sol ya da demokratik solda yapılanmaktadır. DP ise tarihi kimliğinden tamamen uzak tabela partisi halindedir. Bu durumda AP’yi merkez sağda toplanma ve bütünleşme adresi olarak gösterebilirim. Merkez sağ prensipleri olan Atatürk ilke ve devrimlerini savunan Dr. Vecdet Öz’le görüştüm. Öz, DP, ANAP kökenli olan tüm siyasetçiler ile merkez sağda siyaset yapmak isteyen herkesi partisine davet ediyor.

Yalçın Bayer’in yazısı