Yalçın Bayer: Emekliye seyyanen artışın verilmesi kaçınılmaz hale geldi

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5 ayda (ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53) kümülatif yüzde 15.10 oranında zam edindi. 3 Temmuz perşembe günü açıklanacak haziran ayı TÜFE verisi uyarınca milyonlarca dar gelirli emeklinin aylığına yılın ikinci yarısı için yansıtılacak artış oranı belli olacak. Ha-ziran ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığına temmuzda yüzde 17-18 arasında zam yapılması yüksek olasılık. Bu oran düşük de çıkabilir. Emekli buna da hazırlıklı olmalı.

Olası yüzde 17-18 arasındaki zammın emekliye rahat nefes aldırmayacağı, maddi sorunlarının gide-rilmesine katkı sağlamayacağı aşikâr. Emekliye seyyanen artışın verilmesi kaçınılmaz hale geldi. Zira, gariban kitle sözler doğrultusunda memura 2023 Temmuz ayında verilen 8.073 TL tutarındaki seyya-nen artışın aylıklara yansıtılmasını hâlâ umutla bekliyor. Seyyanen zam kıvrandıkları yaşam pahalılığı altında cansuyu olacaktır. Bayram öncesi ödenen 4 bin TL tutarındaki ikramiye ile ancak 2 kilogram baklava alınabiliyor. Aylıklar da yetersiz olunca el öpecek torunlara hiçbir şey kalmıyor. Mahcup oluyor emekli torunları karşısında.

Yalçın Bayer’in yazısı