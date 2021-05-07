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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Akdoğan: Tuhaf bir normalleşme direnci

Normalleşme genelde bozulan ilişkilerin, durumların, göstergelerin düzelmesi anlamında kullanılıyor.

Yıllardır Mısır’la ilişkilerin dondurulmasını eleştiren muhalefetin, ilişkilerin tekrar başlamasını eleştirmesi tuhaf bir normalleşme direnci olarak görülebilir. Bozuk, kopuk, zayıf diye eleştirilen hallerin normalleştirilmeye çalışılmasının tekrar eleştiri konusu yapılması gerçekten ironiktir.

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Muhalefet hangi konuda olursa olsun normalleşme süreçlerini eleştirmek yerine daha iyiyi aramak, daha ileriyi zorlamak şeklinde bir tavır sergilemelidir.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı

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