Yakup Kepenek: Bu büyük oyun mutlaka bozulmalı

… bugün, CHP’de siyasal İslam ekseninde bir “oyun içinde oyun” oynanmaya çalışılıyor.

Yerel seçim sonuçlarından bağımsız olarak, CHP’de, aynı dünya görüşüne sahip olan Kılıçdaroğlu-Özel ikilisinin biri birine seçenek olmasına ve CHP’nin geleceğini “rehin almasına” asla izin verilmemelidir. Bu büyük oyun mutlaka bozulmalıdır.

Yapılması gereken, katılımcı bir anlayışla “Cumhuriyet’in değerlerinin” özellikle hukukun üstünlüğü, laiklik, bilimin yol göstericiliği, yerli üretim, emek, özgürlük ve barışın, küresel gelişmelerin ışığında ve Cumhuriyet’in II. Yüzyılında partide ve ülkede egemen kılınmasıdır.

Yakup Kepenek’in yazısı