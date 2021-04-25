Yakup Kepenek: Ahlaksızlık, ekonomiyi de, siyaseti de çürütüyor!

AKP iktidarının ve destekçilerinin toplumu getirdiği en olumsuz ve yıkıcı sonuçlardan biri de ahlak dediğimiz değerin yok edilmekte oluşudur.

İktidarın, irili ufaklı sözcülerinin günlerce süren tüm açıklama ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olaya nokta koyma çabalarına karşın bir türlü açıklık kazandıramadığı TCMB’nin “128 milyar dolar olayı” ; kimi yerel yönetimlerin adının karıştığı uluslararası düzeydeki “insan kaçakçılığı ”; yine bir yerel yönetimde yaşanan kaçak “at satışları” aslında ahlaktan da uzaklaşıldığının yansımalarıdır. Bunlara iktidarın IBAN numarası vererek halktan topladığı milyonların nasıl kullanıldığının bilinmezliği eklenmelidir. Unutulan Çiftçi Bank soygunu ve son Bitcoin dolandırıcılığının derin siyasal ya da bürokratik bağlantılar olmadan gerçekleştiği de düşünülemez. Bunları tamamlayan iki olgu daha var: Çoklu maaş ve ticaret ile gelen çıkar ilişkisi.

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İktidarın çevresinde kümelenen kimi üst düzey bürokratın “ dört-beş yerden” maaş almalarının, bu maaşların yasa ve yönetmeliklere uygunluğundan ve yüksekliğinden bağımsız olarak, ahlaki açıdan onaylanır hiçbir yönü yoktur ve olamaz.

İktidar bu konuda da tam bir duyarsızlık gösteriyor; daha doğrusu, başta basın-yayın olmak üzere toplumun ses çıkarması gereken kesimleri çok büyük ölçüde iktidara bağımlı kılındığından, meslek kuruluşları ve sendikalar ise zayıflatıldıklarından, duyarsız kalabiliyor. Daha da ahlak dışı olan ve siyasal ekonomi açısından asla gözden uzak tutulmaması gereken yüksek çoklu yüksek maaşların yoksul halkın ödediği vergilerden karşılanıyor olmasıdır. Özetle, ahlaksızlık, ekonomiyi de, siyaseti de çürütüyor!

Yaklaşık on gün önce, Ticaret Bakanlığı’nın Bakan Pekcan’dan mal aldığı öne sürüldü. Bakan, beş gün bu konuda ağzını açmadı, beşinci gün, 20 Nisan’da tam “daha ucuz olduğu için” açıklaması yaptıysa da bu açıklaması onu kurtarmaya yetmedi; 20/21 Nisan gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Bu olayda, satın alınan ürünün türü, fiyat ve maliyet hiç önemli değil. Olayın kendisi bir büyük siyasal sorumsuzluk ve toplumsal duyarsızlık örneğidir.

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Yakup Kepenek’in yazısı